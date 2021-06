22,5 jaar cel voor agent Derek Chauvin die George Floyd doodde

Voordat de rechter tot zijn uitspraak kwam, kreeg Chauvin zelf spreektijd in de rechtbank. "Ik bied de familie van Floyd mijn condoleances aan", zei hij en voegde toe dat er in de toekomst nog informatie vrijkomt die de belangstelling van de familie zal hebben. "En ik hoop dat die dingen jullie een soort van rust zullen geven. Dank u."

Voor de motivatie van de uitspraak verwees de rechter naar het 22 pagina's tellende vonnis. In de rechtszaal zei hij dat hij het recht toepast en zich niet heeft laten leiden door de publieke opinie, emotie of sympathie voor iemand.

De aanklagers hadden 30 jaar cel geëist. Chauvins advocaten betoogden juist dat hij alleen een voorwaardelijke straf verdiende, omdat hij slechts zijn werk probeerde te doen in een "kapot systeem". De verwachting is dat Chauvin tegen de straf in beroep zal gaan.

De witte Amerikaanse oud-politieagent die de zwarte George Floyd doodde, heeft 22,5 jaar cel gekregen. De rechter maakte vandaag de straf bekend, een jury had de 45-jarige Derek Chauvin in april al schuldig bevonden . Hij had de maximumstraf van 40 jaar kunnen krijgen.

Ook nabestaanden van Floyd voerden het woord. Ze vroegen de rechter om Chauvin de maximumstraf te geven. "We willen geen lichte straf. Dat hebben we al vaak genoeg gezien", zei een broer van Floyd.

Ook de moeder van Chauvin voerde het woord. "Mijn zoons identiteit is verengd tot die van een racist", zei ze. "Ik wil dat deze rechtbank weet dat dit niet waar is en dat mijn zoon een goed mens is."

Geen adem

Chauvin drukte Floyd in mei vorig jaar als politieman minutenlang met zijn knie op zijn nek tegen het asfalt. De zwarte Amerikaan werd ervan verdacht dat hij een vals briefje van 20 had uitgegeven. Zelfs toen hij protesteerde dat hij geen lucht meer kon krijgen en uiteindelijk verslapte, bleef Chauvin hem neerdrukken.

De rechter had eerder al gezegd dat er verzwarende omstandigheden waren, omdat Chauvin had kunnen weten dat zijn actie levensgevaarlijk was, er sprake was van machtsmisbruik en dat er kinderen toekeken.

Black Lives Matter

Doordat de dood van de zwarte man in zijn geheel was gefilmd door een voorbijganger, leidde het incident tot veel protesten, niet alleen in Minneapolis en de VS zelf, maar wereldwijd. Samen met andere voorbeelden van extreem politiegeweld tegen zwarte burgers gaf de dood van Floyd een belangrijke impuls aan de Black Lives Matter-beweging, die werd opgericht na de dood van de ongewapende tiener Treyvon Martin.

Rond de uitspraak van de jury twee maanden geleden werd er in Minneapolis rekening gehouden met onlusten als de agent zou worden vrijgesproken. Winkels timmerden hun ramen dicht en de rechtbank werd door de Nationale Garde met prikkeldraad en barrières afgezet. Dit keer worden er geen rellen verwacht.

Verdere rechtszaken

Chauvin werd kort na het incident ontslagen. Ook drie andere collega's verloren hun baan. Zij zullen later terechtstaan voor medeplichtigheid aan moord.

De oud-agent zit sinds zijn veroordeling vast in een extra beveiligde gevangenis even buiten Minneapolis. Voor zijn eigen veiligheid wordt hij gescheiden gehouden van de rest van de gedetineerden. Het wordt later bekendgemaakt of hij daar ook zijn straf moet uitzitten.