Na veertien jaar verlaat Eiting Ajax definitief; hij verkast naar Genk

Carel Eiting verlaat na veertien seizoenen Ajax definitief. De 23-jarige middenvelder speelt vanaf komend seizoen voor het Belgische KRC Genk. Bij de club van trainer John van den Brom tekent hij een contract voor vier seizoenen.

Eiting ging in 2007 als jeugdspeler naar Ajax en maakte in 2016 zijn debuut in het eerste elftal. Mede door veel blessureleed wist hij nooit echt door te breken in de Johan Cruijff Arena. In totaal speelde Eiting 31 officiële duels voor Ajax.

Afgelopen seizoen kwam Eiting uit voor het Engelse Huddersfield Town in het Championship. Bij Ajax beschikte hij over een nog één jaar doorlopend contract.