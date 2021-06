Drie medewerkers Artsen zonder Grenzen gedood in Tigray, Ethiopië

In Ethiopië zijn drie medewerkers van Artsen zonder Grenzen gedood. De drie, twee mannen van 31 en een vrouw van 35, waren aan het werk in de regio Tigray, waar sinds november hevig wordt gevochten tussen het leger en rebellen.

De slachtoffers zijn twee coördinatoren van AzG uit Spanje en Ethiopië en een Ethiopische chauffeur. De hulporganisatie meldt dat het contact met de drie donderdagochtend verloren ging, toen ze onderweg waren. Vanochtend werden hun lichamen gevonden, enkele meters van hun voertuig.

Artsen zonder Grenzen gaat ervan uit dat de drie zijn omgekomen bij een gewelddadige aanval. "We zijn bijzonder geschokt, verontwaardigd en verdrietig. Onze medewerkers waren in Tigray om mensen te helpen en het is onvoorstelbaar dat dit hun leven heeft gekost", schrijft de organisatie in een verklaring.

Velen op de vlucht

Sinds de gewelddadigheden uitbraken, zijn veel mensen in Tigray op de vlucht geslagen. Er dreigt een grote hongersnood. Dinsdag vielen er tientallen doden bij een luchtaanval op een drukke markt.

Onze correspondent Elles van Gelder mocht eerder deze maand Tigray in, samen met haar cameraman Sven Torfinn. In deze video zie je hoe ver ze komen en hoe de strijd in het gebied escaleerde: