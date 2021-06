Amerikaanse regering begint rechtszaak tegen omstreden kieswet Georgia

Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een rechtszaak tegen een nieuwe kieswet in de staat Georgia die nadelig uitpakt voor bepaalde bevolkingsgroepen. Volgens procureur-generaal Merrick Garland tast de wet de rechten van zwarte kiezers aan.

Georgia, waar de Republikeinen de meerderheid hebben in het regionale parlement, voerde de nieuwe wetgeving eerder dit jaar in. Er gelden nu strengere regels voor de identificatie van kiezers die hun stem willen uitbrengen en het vervroegd inleveren van een stembiljet is moeilijker geworden. Ook verbiedt de wet het uitdelen van water aan mensen die in de rij staan voor het stembureau.

Het Congres van de staat nam de nieuwe regels aan, nadat president Trump had beweerd dat zijn partij was benadeeld door grootschalige fraude. Die claim werd in een serie rechtszaken niet onderbouwd met bewijs. Ook andere staten die worden bestuurd door de Republikeinen, zoals Arizona, Florida en Iowa, hebben kiesregels aangenomen die bevolkingsgroepen benadelen die in meerderheid Democratisch stemmen.

'Eerste van vele stappen'

"Deze rechtszaak is de eerste van vele stappen die we nemen om ervoor te zorgen dat alle kiesgerechtigden kunnen stemmen", verklaarde procureur-generaal Garland op een persconferentie. "We gaan nieuwe wetten die erop gericht zijn de verkiezingen minder toegankelijk te maken, nauwkeurig onderzoeken en als we overtredingen van de federale wet zien, treden we op."

Eerder deze week strandde een voorstel voor een nieuwe federale kieswet in de Amerikaanse Senaat. Die wet had het stemrecht van minderheden beter moeten beschermen, de invloed van geld in de Amerikaanse politiek moeten terugdringen en de invloed van partijen op de indeling van kiesdistricten moeten verkleinen. De vijftig Republikeinse senatoren stemden tegen. Er waren zestig stemmen nodig om de wet in behandeling te nemen.

President Biden beloofde na het wegstemmen van de wet andere stappen te zullen nemen om het stemrecht te beschermen. Hij noemde de nieuwe wet van Georgia een gruwel.