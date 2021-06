Stem zaterdag af op laatste La Course als amuse voor Tour de France

De Nederlandse top is weer goed vertegenwoordigd in Frankrijk: onder anderen Marianne Vos (Jumbo-Visma), Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak en Demi Vollering (allen SD-Worx) en Lucinda Brand (Trek-Segafredo) behoren tot de kanshebbers.

Zaterdag begint niet alleen de Tour de France voor mannen, vroeg in de ochtend staan ook de vrouwen aan de start van La Course. De achtste editie van de eendaagse wielerwedstrijd start - net als de Grand Départ bij de mannen - in Brest.

La Course live bij de NOS

Zaterdagochtend is La Course live te volgen bij de NOS. Vanaf 08.30 uur op NPO1, NOS.nl en via de NOS-app. Het commentaar is van Roxane Knetemann en Danny Nelissen.

De finish wordt verwacht tussen 11.20 uur en 11.40 uur in Landerneau. Een halfuur later, om 12.00 uur is de Grand Départ van de mannen, ook die is live te volgen op NPO1, NOS.nl en de NOS-app.