Man valt in Duitse stad Würzburg mensen aan, meerdere doden

Duitse media melden dat het om drie doden en zeker vijf gewonden gaat. Over het motief is nog niets bekend.

Een ooggetuige vertelde bij de Duitse tv-zender RTL dat voorbijgangers de man probeerden te stoppen, voordat de politie ter plekke was: "Ze gooiden met stoelen en paraplus en mobiele telefoons naar hem om te proberen hem te stoppen."

Uiteindelijk werd de dader door de politie in zijn been geschoten. Op een tweede video die rondgaat, is te zien dat de aanvaller op de grond ligt en door agenten in bedwang wordt gehouden.