Man valt in Duitse stad Würzburg mensen aan, drie doden

In het centrum van de Duitse stad Würzburg heeft een man met een mes op straat mensen aangevallen. Daarbij zijn drie doden gevallen en meerdere gewonden, zegt de politie. Enkele gewonden zijn er slecht aan toe.

De dader is een 24-jarige Somaliër die in Würzburg woont. Hij werd door de politie neergeschoten, maar is buiten levensgevaar. Over zijn motief is niets bekendgemaakt. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de man onder psychiatrische behandeling stond.

Op beelden op sociale media is te zien hoe hij met een mes om zich heen zwaait en hoe een agent en omstanders hem proberen te overmeesteren.