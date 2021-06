Schippers lacht weer en snelt naar Nederlandse titel op 100 meter

Dafne Schippers is Nederlands kampioene op de 100 meter geworden. Met een tijd van 11,20 seconden versloeg ze in Breda Marije van Hunenstijn (tweede in 11,28) en Jamile Samuel (derde in 11,34).

De 29-jarige Schippers, die hard op zoek is naar haar topvorm richting de Olympische Spelen, zette een snellere tijd neer dan twee weken geleden in Genève, toen ze vierde werd in 11,25. Ook bij de FBK Games eerder deze maand stond ze niet op het podium.

Schippers worstelt met chronische rugklachten. Omdat ze niet topfit is, kan ze in haar voorbereiding op Tokio moeilijk haar laatste versnelling aanspreken. Na haar overwinning in Breda kon ze in ieder geval weer lachen.