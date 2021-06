Aruba kiest: partijen onder druk door corruptieschandalen

Aruba gaat vandaag naar de stembus. Twaalf politieke partijen doen mee. Analisten verwachten dat de strijd vooral gaat tussen regeringspartij MEP van Evelyn Wever-Croes en oppositiepartij AVP van voormalig premier Mike Eman. Drie partijen zijn nieuw.

De verkiezingen zijn een gevolg van de beslissing van minister-president Evelyn Wever-Croes eind maart om het ontslag van haar regering in te dienen. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar misbruik van publieke gelden door coalitiepartij POR.

Volgens politiek analist Karel Arends maken kleinere partijen nu meer kans op een zetel. "De politieke campagnes van de grote partijen trekken veel minder publiek dan normaal. Er hangt een zweem van corruptie en vriendjespolitiek rond MEP en AVP. Ik denk dat deze partijen de eerdere aantallen stemmen van hun vaste kern niet halen dit keer. AVP weet dat, die heeft zelf een kort geding aangespannen tegen de Kiesraad om het kiesregister in handen te krijgen. Daarmee kunnen ze tijdens de verkiezingsdag AVP-stemmers ophalen van huis, als die nog niet hebben gestemd."

Corruptieschandaal

Aruba is in de ban van een groot corruptieschandaal waarbij de AVP betrokken is. Een oud-minister zit in voorarrest en partijleider Mike Eman heeft iedereen opgeroepen om juist op deze man te stemmen. Dat zou een signaal geven aan het Openbaar Ministerie, dat zich te veel zou bemoeien met de verkiezingen.

"En dat zijn de mensen zat. Meer dan 400 miljard gulden is de afgelopen decennia omgegaan in het bruto nationale product, maar dat zie je niet. Wie goed bevriend was met de grote partijen is inmiddels miljonair geworden, dat zie je wel. Mensen vragen zich af waarom Aruba arm blijft, aldus Arends."

Heronderhandelen met Den Haag

De regering van Evelyn Wever-Croes is in de aanloop naar de verkiezingen uiteindelijk overstag gegaan voor druk uit Nederland en wilde de komende zes jaar met Nederlands geld de economie hervormen en investeren in onderwijs en gezondheidszorg. In ruil daarvoor geeft Nederland begrotingssteun nu corona de economie heeft platgelegd. Zonder deze steun kan de overheid in Oranjestad haar rekeningen niet meer betalen.

De meeste partijen in Aruba onderkennen de afhankelijkheid van Nederland, maar beloven de kiezer dat ze gaan heronderhandelen met Den Haag, een strategie die waarschijnlijk niet gaat werken. De afspraken met Nederland zijn in beton gegoten, nu er een Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling komt dat door Den Haag wordt geleid.

"Een overwinning van de MEP ligt daarom wel in het verlengde van het Nederlands belang, maar is niet in het belang van Aruba", zegt Arends. "Er zit nauwelijks intelligent kader binnen de MEP en AVP, mensen die het eiland vooruit kunnen helpen. Wat dat betreft is de hoop gevestigd op een paar kleine partijen, waar meer deskundigheid zit dan bij de twee grote partijen samen."