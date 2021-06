Van Nistelrooij prijst sfeer bij Oranje: 'Ik herken dat niet van mijn tijd'

Een ervaringsdeskundige. Of een vaderfiguur. Zo zou je de rol van Ruud van Nistelrooij bij het Nederlands elftal best kunnen omschrijven. De voormalig topspits, die op het EK bondscoach Frank de Boer assisteert, deed vrijdagmiddag zijn zegje voor de pers.

Er werd met een knipoog verwezen naar 20 juni 2004, de dag na de nederlaag tegen Tsjechië (2-3) op het EK in Portugal. Destijds zat assistent Willem van Hanegem in plaats van bondscoach Dick Advocaat achter de microfoon bij de persconferentie.

"Dan sla ik 'm neer", is de bekende uitspraak van Van Hanegem op de vraag wat hij zou doen als Advocaat Robben weer zou wisselen.

Prachtig schouwspel

Zeventien jaar later is de situatie wel anders. Tsjechië is komende zondag de tegenstander, maar verdere gelijkenissen zijn er niet. Zo is de sfeer ook anders in de groep. Dat erkent Van Nistelrooij, die in maart assistent van De Boer werd.

"Het is een prachtig schouwspel voor mij hier in Zeist. Je ziet de hele groep bezig met elkaar. Ik herken dat niet van mijn tijd. Wij zaten in Noordwijk, dan ben je toch wat meer verspreid. Dit is één grote ruimte waar alles gebeurt en daaromheen zijn de kamers", zegt Van Nistelrooij.