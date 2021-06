Werk- en recreatieverkeer levert filerecord op in coronatijd

Rond 16.30 uur stond er 623 km file op de Nederlandse wegen. Dat is sinds het begin van de coronapandemie niet meer voorgekomen. "In het pre-coronatijdperk was dit een normale spits, maar sinds corona is dit een nieuw record", zegt Dennis Mooij van de ANWB.

De verkeersdrukte op de snelwegen wordt veroorzaakt door forensen, recreatieverkeer en omdat de A50 bij Apeldoorn een groot deel van de dag was afgesloten. Een vliegtuig maakte daar een noodlanding in de berm. Alleen dat al leverde tientallen kilometers file op.

Nu het coronavirus op zijn retour is, ziet Mooij het recreatieverkeer weer toenemen. "We ondernemen weer wat meer." Daarom is het vaak op vrijdagmiddag drukker dan op andere dagen. 's Ochtends is het vaak nog wel rustig op de weg. "De ochtendspits stelt niks voor."

De ANWB verwacht dat de meeste files voor 19.00 uur zijn opgelost. Om 17.45 uur stond er nog bijna 500 kilometer file.