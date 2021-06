Vijftien VN-militairen gewond bij bomaanslag in Mali

Bij een bomaanslag op een tijdelijk kampement van VN-blauwhelmen in Mali zijn vijftien militairen gewond geraakt. De aanslag vanmorgen vroeg in de regio Gao werd gepleegd met een auto, laat de VN-missie in Mali weten.

Volgens het Duitse persbureau DPA was het een zelfmoordaanslag. Onder de gewonden zouden zeker twaalf Duitse blauwhelmen zijn. Hun toestand zou stabiel zijn. Er wordt geprobeerd om hen met helikopters naar veilig gebied te brengen.

Duitsland doet met 900 militairen mee aan de Minusma-missie van de VN. Die moet de veiligheid en stabiliteit in Mali herstellen. In het Noord-Afrikaanse land zijn al jaren islamitische terreurgroepen actief.

Nederland deed van van april 2014 tot mei 2019 mee aan de missie.