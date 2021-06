Wiebes mist eindzege Ronde van België na val, Kopecky profiteert

De Belgische Lotte Kopecky heeft de Ronde van België gewonnen. De wielrenster van Liv Racing won de derde en laatste etappe van de koers en nam daarmee de leiderstrui over van Lorena Wiebes.

In de slotfase van de etappe ging de Nederlandse, die een dag eerder de leiderstrui had veroverd, onderuit. Kopecky profiteerde van die val en kwam als eerste over de meet.

In de rit over 101,1 kilometer kreeg het peloton vier keer de Bosberg en vier keer de Muur van Geraardsbergen voor de kiezen. Kopecky, Ellen van Dijk en Janneke Ensing reden weg uit een kopgroep van zeven en leken om de zege te gaan strijden. Op zeven kilometer voor de finish werd het groepje toch nog opgeraapt.

In de finale op De Muur zat Wiebes goed van voren, maar ze was kansloos toen ze verstrikt raakte in een valpartij. Kopecky reed even later op imponerende wijze weg bij de Nederlandse Yara Kastelijn en Van Dijk.