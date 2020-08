Thomas herovert troon golfwereld terwijl Luiten tophonderd verlaat

Justin Thomas heeft in Memphis met het winnen van de St. Jude Invitational de eerste plaats op de wereldranglijst ingenomen. De 27-jarige Amerikaan neemt die plek over van de Spanjaard Jon Rahm.

Joost Luiten, die bij het Hero Open in Birmingham het finaleweekend niet haalde, viel net als begin juli uit de tophonderd. Hij zakte van de 97ste naar de 101ste plaats.

Recordhouder Woods heeft acht opvolgers

Thomas voerde in 2018 ook al vier weken de ranglijst aan. Zijn totaal van vijf weken valt in het niet bij de 683 weken die recordhouder en levende legende Tiger Woods - de huidige nummer vijftien - bovenaan stond.

Woods was voor het laatst nummer een van de wereld in mei 2014. Sindsdien zijn er acht andere golfers geweest die de Amerikaan hebben opgevolgd. Dustin Johnson (64 weken) en Brooks Koepka (47 weken) springen het meest in het oog.

De anderen zijn Adam Scott (11 weken), Jordan Spieth (26 weken), Jason Day (51 weken), Justin Rose (13 weken) en Jon Rahm (2 weken) en Justin Thomas (5 weken).