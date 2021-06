Daley Blind kreeg veel reacties op interview: 'Hopelijk putten mensen er kracht uit'

Daley Blind: 'Hopelijk putten mensen er kracht uit' - NOS

Het interview met Daley Blind na de EK-wedstrijd tegen Oekraïne maakte veel los, zo heeft ook de verdediger gemerkt. "Uiteindelijk neemt de emotie de overhand en dan spreek je je uit", zegt Blind. "Ik heb veel reacties en steunbetuigingen gekregen van veel mensen die zich ook zo voelen. Hopelijk putten ze er kracht uit." Nadat Christian Eriksen op het veld ineen was gezakt, bekende Blind dat hij serieus had overwogen om niet mee te doen aan de eerste groepswedstrijd van Oranje op het EK. Hij besloot toch te spelen, maar met tranen in de ogen verliet de verdediger het veld, toen hij werd gewisseld.

Daley Blind op de training van Oranje - Pro Shots

Ook Blind kampte met problemen met zijn hart en speelt sinds begin vorig jaar met een defibrillator. "Verder wil ik er niet te veel meer over zeggen", aldus Blind. "Ik ben mentaal sterk en ken mijn lichaam. Ik weet dat ik er klaar voor ben." 'Wij zijn favoriet, maar wordt lastig' De 31-jarige Blind keerde voor het toernooi terug van een enkelblessure. Waar hij tegen Oekraïne en Oostenrijk ook nog in de 64ste minuut werd gewisseld, speelde de 31-jarige Ajacied tegen Noord-Macedonië zijn eerste volledige wedstrijd op het EK. Zondag is Tsjechië de tegenstander in de achtste finales.

Daley Blind: 'Wij zijn favoriet, maar wordt lastig' - NOS

"Kijkend naar de geschiedenis zijn we niet in het voordeel", stelt Blind. Daarin heeft Blind gelijk. Van de elf wedstrijden sinds 1994 tegen Tsjechië won Oranje er maar drie en de Tsjechen vijf, waaronder de laatste twee. Ook op dit EK maakt Tsjechië met een 2-0 zege op Schotland, een 1-1 gelijkspel tegen Kroatië en een 1-0 nederlaag tegen Engeland een goede indruk. "Ze hebben een heel sterke ploeg", weet Blind. "Heel opportunistisch met veel druk vooruit. We zijn wel favoriet, dat is wel zo eerlijk, maar we moeten ze niet onderschatten. Het wordt een zware wedstrijd."