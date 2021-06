Vonnis herzien: 'Een rechtszaak is uiteindelijk ook mensenwerk'

Hoe is het voor een rechter als zijn vonnis in zo'n grote en geruchtmakende zaak in hoger beroep van tafel gaat? Oud-rechter Frank Wieland, die tot hij in 2019 met pensioen ging 33 jaar strafrechter was, heeft er begrip voor. Hij was degene die Willem Holleeder tot levenslang veroordeelde.

Bekir E. heeft in 2018 de 16-jarige scholiere Hümeyra met voorbedachten rade vermoord. Dat is het oordeel van het gerechtshof in het hoger beroep dat de nabestaanden hadden ingesteld. Daarmee vervalt het vonnis van de rechtbank uit 2019. De rechter stelde toen vast dat E. impulsief had gehandeld en er dus geen sprake was van voorbedachten rade en moord, maar van het juridisch minder zware delict doodslag.

"Ik heb daar nooit problemen mee gehad", zegt Wieland. "Het is juist zaak om in hoger beroep nog eens extra te kijken naar dingen. Misschien is er aanvullend bewijs of komt de officier met meer jurisprudentie. Ook kan het ene college anders over zaken denken dan het andere college. Het is uiteindelijk ook mensenwerk."

Hij herinnert zich wel dat hij in 2019 nogal verbaasd was over de uitspraak van de rechtbank, die het toen dus op doodslag hield. "Ja, kom op zeg, je gaat achter je vriendin aan, je stalkt haar en haalt dan een pistool uit je zak en schiet haar dood. Dat lijkt mij toch voorbedachten rade?"

In de hogerberoepszaak toonde het Openbaar Ministerie bewakingsbeelden waarop te zien is hoe E. Hümeyra achtervolgt tot in de school en hoe hij uiteindelijk op haar schiet in de fietsenstalling. Als ze op de grond ligt, schiet hij meerdere kogels door haar hoofd.

In de eerste rechtszaak had het OM zich op verzoek van de familie van Hümeyra en de advocaat van de verdachte beperkt tot een beschrijving van wat er op de beelden te zien was. Mogelijk heeft het rechtstreeks tonen van deze beelden in de rechtszaal voor de rechters het verschil gemaakt, zegt Wieland. "Beelden zijn natuurlijk veel indringender. Dat kan net het laatste duwtje zijn."