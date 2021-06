Kaag: UEFA moet normerend optreden, ook in kwestie lhbti

Minister Kaag vindt dat organisaties als de voetbalbond UEFA 'normerend' moeten zijn in kwesties als de rechten van lhbti's. "De UEFA heeft daar niet voor gekozen en zou met zichzelf in beraad moeten gaan", zei de demissionair minister van Buitenlandse Zaken na afloop van de ministerraad.

De kwestie is actueel door de recente Hongaarse wet die het verbiedt om minderjarigen voorlichting te geven over homoseksualiteit en geslachtsverandering. Daar is internationaal veel protest tegen, onder meer van Europese regeringsleiders. Premier Rutte heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de wet. Zijn opmerkingen leidden tot een getergde reactie in Hongarije.

Het Nederlands elftal speelt zondag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest in de achtste finale van het het Europees kampioenschap tegen Tsjechië. Aanvoerder Wijnaldum zal dan de 'OneLove-band' dragen om te laten zien "dat iedereen erbij hoort". Kaag zei dat het aan de individuele spelers is om hierin een keuze te maken. Ze vindt het "heel mooi dat mensen zich uitspreken en duidelijk laten zien waar ze voor staan."