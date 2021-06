Verstappen snel in vrije training op thuiscircuit Red Bull Racing

Sergio Pérez in de pitstraat van Red Bull Racing - Red Bull Content Pool

Max Verstappen maakt na zijn overwinning in Frankrijk van afgelopen zondag ook een goede indruk in Oostenrijk. De leider in het wereldkampioenschap noteerde vrijdag in de eerste training voor de Grand Prix van Stiermarken de beste tijd. De Nederlander hield Pierre Gasly (AlphaTauri) en Lewis Hamilton (Mercedes) achter zich. Verstappen heeft in het WK-klassement momenteel 12 punten voorsprong op Hamilton. Verstappens teamgenoot Serio Pérez klokte de dertiende tijd.

Verstappen mikt op de thuisbasis van zijn team Red Bull Racing op zijn vierde seizoenszege. Hij eindigde in 2020 op het circuit in Oostenrijk als derde en moest in de andere race de strijd staken. Net als vorig jaar wordt in Spielberg twee weken achter elkaar een grand prix verreden. Mercedes won in 2020 beide races in Oostenrijk met Valtteri Bottas en Hamilton die de buit toen verdeelden. Bottas noteerde de vierde tijd in de eerste training. GP van Groot-Brittannië Op 18 juli staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma. Er zijn gedurende het raceweekend circa 140.000 fans per dag welkom.

Quote We moeten de Britse fans niet als proefkonijnen gaan gebruiken Lewis Hamilton over de Grand Prix van Groot-Brittannië

Hamilton heeft gemengde gevoelens over zijn aanstaande thuisrace, aangezien het coronavirus in Groot-Brittannië nog volop aanwezig is. "Ik wil niet negatief doen en weet dat er minder mensen in ziekenhuizen liggen. Ik ben geen politicus, maar laten we voorzichtig zijn", aldus de Mercedes-coureur. "Ik hoop dat het echt veilig is en ben blij ben blij dat iedereen die het evenement wil bijwonen gevaccineerd en getest moet zijn. Het zou niet goed zijn als we Britse fans als proefkonijnen gaan gebruiken." De tweede vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken staat vandaag om 15.00 uur op het programma. Het is de verwachting dat het weer dan aanmerkelijk slechter zal zijn. De race is komende zondag eveneens om 15.00 uur.