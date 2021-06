Grapperhaus: kroegen kunnen vanavond open blijven na 22.00 uur

Minister Grapperhaus vindt dat er niet hoeft te worden opgetreden tegen kroegen die vanavond tussen 22.00 en 24.00 uur open blijven. Het is een lokale beslissing om al dan niet in te grijpen, maar als minister van Justitie en Veiligheid heeft hij er alle begrip voor als dat niet wordt gedaan.

Morgen worden veel coronamaatregelen versoepeld. De horeca mag dan ook weer langer open blijven. Nu moeten café's om tien uur dicht. Maar om middernacht vervalt die regel en kunnen de deuren dus weer open.

Grapperhaus vindt dat handhavers in de twee tussenliggende uren een oogje dicht mogen knijpen. Hij zegt dat hij daar met gemeenten en politie over heeft gesproken. "En ik merk dat iedereen daar begrip voor heeft. Nederland is een land waar we af en toe iets gedogen."

Hij wijst erop dat dat de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden, wel blijven gelden. En hij benadrukt dat het "uiteindelijk een lokale beslissing is en daar wil ik niet in treden. We gaan het gemeenten die de horeca tussen 22.00 en 24.00 uur niet aanspreken, niet moeilijk maken."