Parachutistenvliegtuig maakt noodlanding in greppel bij A50, geen gewonden

Een parachutistenvliegtuig met 18 personen aan boord is vanochtend rond 09.30 uur terechtgekomen in een weiland bij Beemte-Broekland in Gelderland. De passagiers en de piloot zijn na de voortijdige landing ongedeerd uit het toestel gehaald.

Na de landing schoof het vliegtuigje door in het weiland en raakte een bord langs de snelweg. Het toestel is van Skydive Teuge, een bedrijf dat vluchten aanbiedt vanaf vliegveld Teuge, meldt Omroep Gelderland.

Manager Simon Woerlee vermoedt dat het gaat om een noodlanding. "Kort na de start lijkt er sprake te zijn geweest van motoruitval. De piloot heeft daarop besloten in een glijvlucht een noodlanding te maken in de weilanden naast de A50 bij Apeldoorn", zei hij tegen persbureau ANP.

Vanwege het ongeluk werd de A50 vanaf Apeldoorn in de richting van Zwolle afgesloten.