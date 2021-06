Bekir E. in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs in zaak-Hümeyra

Bekir E., die in 2018 de Rotterdamse scholiere Hümeyra doodschoot, is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs wegens moord. Dat is evenveel als het Openbaar Ministerie had geëist. De 34-jarige E. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig.

Volgens het gerechtshof is wettig en overtuigend bewezen dat E. Hümeyra met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht. Alles wat aan de moord vooraf ging, "is niet anders te duiden dan dat E. het aan wilde laten komen op een confrontatie met Hümeyra om haar te doden".

Het hof noemde in dit verband onder meer de "geschiedenis van doodsbedreigingen richting Hümeyra" en het feit dat E. een vuurwapen had aangeschaft, "duidend op het voornemen om daadwerkelijk te schieten". Ook het gegeven dat E. op 18 december een doorgeladen vuurwapen meenam naar de school van Hümeyra wijst volgens het hof op voorbedachtheid.

Hoger beroep

E. werd eind 2019 veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging, voor doodslag en verboden wapenbezit. De rechtbank oordeelde toen dat de verklaringen van E. uiteenlopen, "maar wijzen op een impulsieve handeling".

Maar het OM was het oneens met dat vonnis en ging in hoger beroep. Volgens justitie is er voldoende bewijs dat E. Humeyra met voorbedachten rade heeft gedood, en is dus sprake van moord in plaats van doodslag.

Gekrenkt

Het gerechtshof gaat daar vandaag dus in mee. Volgens het hof heeft E. zijn voornemen om Hümeyra te doden zonder aarzelen doorgezet en uitgevoerd. Toen hij na de moord werd afgevoerd in een politiebusje, zou hij hebben gezegd: "Weet u waarom ik het gedaan heb? Ze heeft me ernstig in verlegenheid gebracht: ze had gezegd dat ze ouder dan 18 was maar ze bleek 16."

Volgens het hof was E. al "ernstig gekrenkt" door het beëindigen van de relatie met Hümeyra. Toen de scholiere daarna meerdere malen aangifte tegen hem deed, werd die krenking verder gevoed. "Dat begon aan hem te knagen."

Eerder bleek uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum dat E. lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Volgens het hof is het vanuit veiligheidsoogpunt onverantwoord om hem onbehandeld te laten terugkeren in de maatschappij, omdat de kans op recidive groot is.

Ernstig tekortgeschoten

De 16-jarige Hümeyra werd op 18 december 2018 in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam doodgeschoten door E., met wie ze eerder een relatie had Dat gebeurde van dichtbij en met meerdere kogels.

E. had op dat moment een contactverbod, omdat hij Hümeyra en haar familie al maandenlang stalkte en bedreigde. De scholiere had al vier keer aangifte gedaan. In de dagen voordat ze werd vermoord had ze opnieuw contact gezocht met de politie, omdat ze bang was. Een paar uur voor een afspraak op het politiebureau werd ze doodgeschoten.

Achteraf oordeelde de inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport dat de overheid ernstig is tekortgeschoten in de zaak. Hümeyra had veel beter beschermd moeten worden door de verschillende instanties waar ze zich had gemeld. Volgens de inspectie werkten die langs elkaar heen.