FC Utrecht huurt Zagre, Franse verdediger van 10 miljoen, van AS Monacao

Zagre doorliep de jeugdopleiding in Parijs en wordt in Frankrijk gezien als een groot talent. Hij speelde vorig seizoen op huurbasis voor Dijon in de Franse competitie.

FC Utrecht heeft de selectie versterkt met de Franse verdediger Arthur Zagre. De 19-jarige speler wordt voor twee seizoenen gehuurd van AS Monaco, dat in 2019 tien miljoen euro betaalde aan Paris Saint-Germain om hem over te nemen. FC Utrecht heeft ook een optie tot koop bedongen.

"FC Utrecht is een grote club in Nederland", vertelde Zagre bij zijn presentatie. "Met Moussa Sylla heb ik nog bij AS Monaco samengespeeld. Op de vragen die ik hem over de club stelde, kreeg ik alleen maar positieve antwoorden. Nu ben ik hier en ik ben klaar om aan de slag te gaan."

Technisch directeur Jordy Zuidam is tevreden met de transfer. "Arthur is een linksback met heel veel potentie. Hij is een moderne vleugelverdediger die met veel intensiteit speelt. Hij is een echte atleet en heel snel. Daarnaast beschikt hij over voetballend vermogen. Dat zijn punten die aanspreken en bij onze speelwijze passen."