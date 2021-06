Nieuwe starttechniek moet BMX'ers dichter bij olympische medaille brengen

Drie maanden zijn Kimmann en Baauw, kanshebbers op eremetaal in Japan, intensief aan het testen op nationaal sportcentrum Papendal. Het geeft hen nieuwe, verrassende inzichten.

Een testfiets met sensoren die de start moet perfectioneren. Voor BMX'ers Niek Kimmann en Judy Baauw is het een belangrijk hulpmiddel op weg naar de Olympische Spelen. "Het gaat echt om milliseconden, maar die kunnen gewoon het verschil maken tussen winnen of zevende worden."

"Ik vond het wel grappig om te zien dat mijn snelste starttijd niet die was waar ik de meeste kracht leverde. Dat vond ik heel interessant", aldus de 25-jarige Kimmann, wereldkampioen van 2015.

Drie variabelen

Minder vermogen en een nauwkeuriger techniek levert dus tijdwinst op. De testfiets meet drie variabelen: de reactiesnelheid, de kracht die wordt uitgeoefend op de pedalen en de hoek waarin de fiets op de startheuvel staat.

Bondscoach Raymon van der Biezen ziet alle data razendsnel via een app op zijn telefoon verschijnen. "Daardoor kunnen we dingen beter in detail gaan proberen en kijken wat het verschil uiteindelijk gaat zijn."

In Japan moet de nieuwe starttechniek gaan leiden tot Nederlands succes, maar garanties zijn er niet. Op de startheuvel in Tokio staan Kimmann en Baauw er met hun eigen wedstrijdfiets immers weer alleen voor, zonder data.