Vandaag in 1988: Oranjetriomf in München

Vandaag in 1988: Nederland wordt Europees kampioen - NOS

Het Olympiastadion in München was op 25 juni 1988 het decor voor de grootste triomf in de historie van Oranje. Vandaag 33 jaar geleden. Het Nederlands elftal werd Europees kampioen.

Oranje op EK 1988 - Pro Shots

Ruud Gullit kopte Oranje in de finale tegen de Sovjet-Unie op voorsprong en met zijn fabelachtige volley zorgde Marco van Basten voor de 2-0. Het was en is nog steeds de enige hoofdprijs van Oranje. Misschien over zestien dagen weer een kans?