Het EK tot nu toe: leider Kjaer, masterclass De Bruyne en cryptomunt Dumfries

De elf opvallendste spelers van het EK, tot nu toe - NOS

Wie zijn de elf beste spelers van dit EK? Daarover valt na de groepsfase eigenlijk nog weinig te zeggen. En dat elftal zal pas worden gemaakt na 11 juli, als de finale in Londen is geweest. De belangrijkste wedstrijden moeten immers nog komen. Na 36 wedstrijden kunnen we wel al concluderen welke spelers het meest in het oog zijn gesprongen. Niet zo zeer op basis van alleen maar voetballende kwaliteiten, maar ook vanwege acties op en buiten het veld. En zo is er met een beetje creativiteit een elftal geformeerd met de opvallendste spelers van het EK tot nu toe.

De elf opvallendste spelers uit de groepsfase van het EK - NOS

Keeper: Robin Olsen Zweden is mede, of vooral dankzij Robin Olsen groepswinnaar geworden. De boomlange (1.96 meter) keeper blonk vooral uit in het doelpuntloze gelijkspel tegen Spanje met een reeks geweldige reddingen. Alleen Robert Lewandowski wist Olsen twee keer met onhoudbare ballen te passeren. Olsen werd afgelopen seizoen door AS Roma verhuurd aan Everton, maar daar zat hij vooral op de bank. Drie maanden voor het EK werd werd hij thuis in Engeland samen met zijn gezin overvallen en met een mes bedreigd door een gemaskerde bende. Des te knapper dat hij nu er nu weer staat.

Defensie: Robin Gosens, Simon Kjaer, Denzel Dumfries "Denzel Dumfries was niet de hoofdrolspeler waar Nederland op had gerekend, maar hij mist alleen nog een cape die bij zijn oranje uitrusting past", schreef de Belgische krant Het Laatste Nieuws over de onverwachte Nederlandse EK-held.

Met de beslissende 3-2 tegen Oekraïne en de tweede goal tegen Oostenrijk heeft de stierende wingback de discussie over het 5-3-2-systeem doen verstommen en de Europese topclubs wakker geschud. La Gazzetta dello Sport vergeleek Dumfries met een bitcoin: "In het begin vertrouwt niemand hem, maar je had er maar beter in kunnen investeren."

Dumfries kopt Oranje op 3-2 tegen Oekraïne - NOS

Een andere defensieve uitblinker met eredivisie-roots is Robin Gosens. "Geil, geiler, Gosens", kopte de Bild-Zeitung na de glansrol tegen Portugal van de oud-speler van Jong Vitesse, FC Dordrecht en Heracles. De Atalanta-verdediger was in het duel met de Europees kampioen bij drie van de vier Duitse doelpunten betrokken. Een daarvan kopte hij zelf prachtig binnen.

Commentator in extase na 4-1 Gosens: 'Er macht das Länderspiel seines Lebens!' - NOS

Simon Kjaer is zonder twijfel dé aanvoerder van het toernooi tot nu toe. Toen Christian Eriksen tijdens het eerste EK-duel met Finland in elkaar zakte, verrichtte Kjaer de eerste hulp. Tijdens de reanimatie vormde de captain met zijn teamgenoten een kring rond Eriksen. Toen de partner van Eriksen geëmotioneerd aan de zijlijn verscheen, werd ze door Kjaer opgevangen. Wereldwijd werd de Deense aanvoerder met lof en waardering overladen. Terwijl hij ook als verdediger zijn werk uitstekend deed, met bijvoorbeeld 25 balveroveringen op dit EK. Slechts drie spelers, onder wie Stefan de Vrij, wisten vaker een bal af te pakken.

Middenveld: Georginio Wijnaldum, Kevin De Bruyne, Gareth Bale, Manuel Locatelli Georginio Wijnaldum deelt als aanvoerder van Oranje binnen het veld de lakens uit en is voorlopig met drie doelpunten topscorer van Oranje. "Hij speelt overal, waar hij maar wil", schreef La Gazzetta dello Sport. Buiten het veld neemt hij ook zijn verantwoordelijkheid door zich uit te spreken voor inclusiviteit in het voetbal, onder meer door zondag in Boedapest een speciale aanvoerdersband te dragen. Kevin De Bruyne maakt op dit EK vooralsnog waar dat hij momenteel misschien wel de beste voetballer ter wereld is. Bij het eerste duel van de Belgen ontbrak hij nog vanwege een gebroken neus en oogkas, opgelopen in Champions League-finale. In het tweede duel met Denemarken viel hij na rust in en maakte hij meteen het verschil. Er volgde een masterclass van de 29-jarige middenvelder met een hogeschoolassist en het winnende doelpunt. Tegen Finland was hij opnieuw goed voor een assist.

België maakt gelijk na fraaie no-look pass van Kevin De Bruyne - NOS

Gareth Bale heeft zich dit EK nog niet onderscheiden met schitterende goals. Misschien zelfs nog eerder met zijn geweldige gemiste penalty tegen Turkije. Maar zonder hun superster hadden de Welshmen waarschijnlijk het EK al na de groepsfase verlaten. Met name tegen Turkije speelde Bale ijzersterk en was hij bij de 2-0 zege goed voor twee fraaie assists. Volgens statistiekenbureau Opta heeft Bale dit EK tot nu toe vijf grote kansen weten te creëren, het meeste van iedereen.

Italië is vooralsnog de opvallendste ploeg van het EK, en van de Azzurri is Manuel Locatelli de opvallendste speler. De 23-jarige middenvelder van het bescheiden Sassuolo debuteerde driekwart jaar geleden tegen Nederland en speelde dit EK omdat Marco Verratti aanvankelijk nog geblesseerd was.

Locatelli zet Italië op voorsprong tegen Zwitserland - NOS

Maar na zijn twee fraaie goals tegen Zwitserland lijkt niemand, en zeker ook niet bondscoach Roberto Mancini, om Locatelli heen te kunnen. Aanval: Patrik Schick, Goran Pandev en Cristiano Ronaldo De 25-jarige Patrik Schick is met drie goals vooralsnog goed voor de complete Tsjechische doelpuntenproductie op het EK. Met zijn rake schot vanaf de middellijn tegen Schotland natuurlijk als hoogtepunt. "Een wondergoal, echt fantastisch", oordeelde analyticus Marco van Basten. Dat wordt opletten voor Maarten Stekelenburg, komende zondag in de achtste finales.

Schick maakt wereldgoal tegen Schotten: afstandsschot vanaf middenlijn - NOS

Goran Pandev, de 37-jarige volksheld uit Noord-Macedonië, zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat zijn land zich voor het eerst plaatste voor het EK en was in de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk ook meteen goed voor het eerste doelpunt. Ook tegen Oranje, waar tijdens het volkslied al de tranen kwamen, liet hij flitsen zien van de ongrijpbare balgoochelaar van weleer. Halverwege de tweede helft van zijn twintigjarige loopbaan als professionele voetballer voorbij. Zijn ploeggenoten vormden een erehaag, de Johan Cruijff Arena applaudisseerde.

Afscheid van een voetbalicoon: erehaag voor Pandev na publiekswissel - NOS