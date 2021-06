Uruguay en Paraguay zonder zorgen naar kwartfinales Copa América

Uruguay en Paraguay hebben zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Copa América. Uruguay won in Cuiabá met 2-0 van Bolivia en Paraguay was in Brasilia met dezelfde cijfers te sterk voor Chili. Daarmee verzekerden beide teams zich van een plaats bij de beste vier in groep A. Alleen het nog puntloze Bolivia viel af.

Door een eigen doelpunt van Jairo Quinteros kwam Uruguay vijf minuten voor rust op voorsprong en Edinson Cavani schoot na een knappe actie van Facundo Torres in de tweede helft van dichtbij de tweede goal binnen. Het was aan de uitblinkende Boliviaanse doelman Carlos Lampe te danken dat de score niet hoger uitviel. Hij hield onder meer een verre inzet van Luis Suárez uit zijn doel.

Tweede zege Paraguay

Braian Samudio kopte Paraguay op 1-0 tegen Chili en vanaf de strafschopstip maakte Miguel Almirón er 2-0 van. Paraguay had eerder al met 3-1 gewonnen van Bolivia en met 1-0 van Argentinië. Voor Uruguay was het pas de eerste overwinning van het toernooi, na een 1-0 nederlaag tegen Argentinië en een 1-1 gelijkspel tegen Chili.