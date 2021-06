'Huisarrest voor Protasevitsj en vriendin in Wit-Rusland'

De Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj zit niet langer in de gevangenis. Hij is onder huisarrest in een flat in Minsk geplaatst, zo meldt de vader van de vriendin van Protasevitsj aan de BBC. Ook de vriendin, Sofia Sapega, zou nu huisarrest hebben.

Sapega en Protasevitsj zaten op 23 mei in het vliegtuig dat in Wit-Rusland tot landen werd gedwongen. Het vliegtuig was onderweg van Griekenland naar Litouwen toen het werd omgeleid naar Minsk. Dat gebeurde op last van de Wit-Russische autoriteiten vanwege een vermeende bommelding. Op het vliegveld werden Protasevitsj en Sapega gearresteerd.