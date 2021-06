'Mathieu gaat het de hele Tour horen: kijk, daar is de kleinzoon van Poulidor'

"Dat is mooi, maar het is ook intensief", vervolgt Van der Poel senior. Mocht het toch te veel worden, dan is er zijn omgeving die hem deze dagen vakkundig uit de wind houdt. Vader Adrie is er bedreven in geworden. "De aandacht is gigantisch."

Al zei Van der Poel erbij dat hij het liever anders had gezien. "Ik had liever de Tour gereden met hem erbij. Maar daar ben ik helaas wat te laat voor."

Veel wielervolgers denken dat er dit weekend twee kansen zijn voor Van der Poel op een ritzege: zowel zaterdag in Landerneau als zondag op de Mur-de-Bretagne. Die gedachte is niet geheel vreemd, gelet op de overmacht die Van der Poel dit jaar op aankomsten heuvelop al toonde.

Adrie zelf droeg ooit één dag de gele trui. "Wat ik er nog van weet, is dat je steeds langs de kant hoort: kijk, daar is de gele trui! En dat ze dan naar jou wijzen. Dat is bijzonder. Maar ik droeg 'm maar één dag. En ik ben er nooit voor gehuldigd."

Van der Poel senior zal dit weekeinde ook aanwezig zijn in Bretagne met zijn vrouw Corinne, de dochter van Poulidor. "Of hij ook echt voor de gele trui gaat? Het kan een mooie bonus zijn. Als je het pakken kan, is het fantastisch. Maar ik denk dat je in je eerste Tour in eerste instantie voor een ritzege moet gaan. Dan zie je wel verder."

Hoe bijzonder de gele trui voor zijn schoonvader moet zijn geweest, daar moet Adrie een beetje naar gissen. "Het klinkt heel raar, ik weet het, maar in al die keren dat Raymond bij ons was, hebben we het bijna niet over fietsen gehad. Hij genoot van zijn familie en had het er niet over."

Terwijl hij er toch akelig dichtbij was een aantal keren. Niet alleen op het eindpodium in Parijs, waar Poulidor recordhouder is met acht podiumplekken, maar ook gedurende de veertien Tours die hij reed tussen 1962 en 1976.

Een seconde

In de proloog in Scheveningen bijvoorbeeld, in 1973. Het scheelde maar een seconde met Jan Raas. "En vooral op Puy de Dome in 1964", weet Adrie. "Dáár had hij het geel kunnen pakken." Poulidor was dat jaar in een strijd verwikkeld met Jacques Anquetil en zag tijdens de beklimming van de berg in de Auvergne niet dat zijn rivaal slechte benen had.

In 1976, bij zijn afscheid als wielrenner, kreeg Poulidor uit handen van zijn rivaal Anquetil een gele trui