Wekdienst 25/6: Strafmaat in zaak-George Floyd • Start 90ste editie TT Assen

Goedemorgen! Vandaag zijn er uitspraken in twee grote rechtszaken: een in de VS, in de zaak over de dood van George Floyd en een in Den Haag in de zaak-Hümeyra. En op de TT in Assen begint de negentigste editie van het meerdaagse motorevenement.

In het westen overheerst vandaag de bewolking en kan ook wat regen vallen. In het oosten blijft het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 tot 23 graden. De komende dagen wordt het warmer met landinwaarts vaak meer dan 25 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en vrijwel dagelijks komt een lokale onweersbui tot ontwikkeling.