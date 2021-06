Verstappen wordt 'een beetje moe' als Hamilton in underdogpositie kruipt

Bovendien zegevierde Verstappen in 2019 uitgerekend op dit circuit voor het eerst met een Honda-krachtbron. "Dat is een erg mooie herinnering. Misschien wel mijn mooiste overwinning tot nu toe. Het was extra emotioneel omdat het voor Honda zo lang geleden was dat ze op de hoogste trede van het podium stonden."

Op de Red Bull Ring heeft Verstappen weinig fantasie nodig om in de stemming te komen. Zijn renstal heeft al drie races op rij gewonnen en Verstappen kwam in Spielberg al twee keer als eerste over de streep. "Heel mooi was dat, met bomvolle tribunes. Een zee van oranje."

Met twee 'thuisraces' op rij in Oostenrijk kan WK-leider Max Verstappen het gat met wereldkampioen Lewis Hamilton verder vergroten. Een paar dagen na de Franse grand prix is het Formule 1-circus neergestreken in Spielberg bei Knittelfeld; op het circuit dat eigendom is van Verstappens werkgever.

Eind dit seizoen keert Honda de Formule 1 de rug toe, net nu het jaren onaantastbare Mercedes wankelt en de titeljacht in volle gang is. "Dat is natuurlijk heel erg jammer", vindt Verstappen. Red Bull Racing neemt de motoren over, onderhoudt en ontwikkelt de krachtbronnen voortaan in eigen beheer en zal Verstappen aan zijn doorlopende contract houden. Het lijdend voorwerp zal daar geen bezwaar tegen hebben.

Alles wijst er namelijk op dat de combinatie Red Bull-Honda-Verstappen dit jaar in staat is zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton te onttronen. "We hebben dit jaar eindelijk een auto die goed genoeg is om Mercedes aan te vallen. Vaak zelfs met z'n tweeën", complimenteert Verstappen zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez. "Het loopt zoals we willen. Sergio doet het prima. Ik ben blij met hem. Het klikt. We kunnen ook prima met elkaar praten als het niet over auto's en afstellingen gaat."

Franse oppepper

Verstappen won dit seizoen drie GP's. Bijna waren het er vier, maar in Azerbeidzjan werd hij in de slotfase geveld door een ploffende Pirelli-band. De 23-jarige Verstapen lijkt dit seizoen de te kloppen coureur.

"De zege in Frankrijk was een enorme boost. Een oppepper. We hadden niet verwacht daar zo sterk te zijn. Een geweldig weekend en een erg belangrijke zege."