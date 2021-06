'Storing bij Testen voor Toegang door DDoS-aanval' • Filerecord op de wegen

De computerproblemen bij de stichting waar je je kunt laten testen op corona, zijn veroorzaakt door een DDoS-aanval. Dat zegt Jeroen Bartelse, lid van de Corona Taskforce culturele en creatieve sector, in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. De Stichting Open Nederland zelf ontkent dat het om een DDoS-aanval gaat. "We onderzoeken wel of het om een hackpoging gaat. Als het een DDoS-aanval was geweest, hadden we dat meteen geweten", zegt de woordvoerder.

Vanwege technische problemen zijn op meerdere plekken in het land flinke rijen ontstaan voor Testen voor Toegang. "Op sommige locaties is 100 procent van de testcapaciteit in gebruik en door vertraging in het IT-systeem kunnen de wachttijden oplopen. Wij vragen hiervoor begrip", laat de organisatie Stichting Open Nederland weten.

Juist vandaag is er veel animo voor het Testen voor Toegang, omdat vannacht discotheken en nachtclubs weer opengaan, nadat ze lange tijd gesloten waren. Iedereen met een coronatoegangsbewijs mag vanaf 00.00 uur weer naar binnen.