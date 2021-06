Opvallend druk bij huisartsenposten • Storing bij Testen voor Toegang waarschijnlijk door hack

Huisartsenposten trekken aan de bel over "ongekende drukte" in het hele land. Bij een aantal posten verdubbelde het aantal telefoontjes, waardoor de wachttijd opliep tot een uur, meldt koepelorganisatie voor eerstelijnszorg InEen. "Het lijkt een combinatie van minder coronamaatregelen, meer naar buiten en weer sporten. En daarnaast krijgen we ook vragen over coronavaccinaties, waarvoor we alleen maar kunnen doorverwijzen naar de GGD", zegt InEen-bestuurslid Corine van Geffen.

De huisartsenpost is bedoeld voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag of na het weekend. Op dit moment bellen veel mensen met vragen die geen spoed hebben. De huisartsenposten en InEen adviseren om eerst Thuisarts.nl of moetiknaardedokter.nl te raadplegen. Daar is informatie te vinden over klachten en aandoeningen met een bijpassend advies.

Vanwege de oplopende wachttijden bellen mensen ook het spoednummer van de huisartsenposten. "Daardoor bestaat het risico dat mensen die direct zorg nodig hebben ons niet kunnen bereiken. Dat kan tot onveilige situaties leiden en dat willen we uiteraard voorkomen", zegt Van Geffen.