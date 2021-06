Opnieuw mondkapjesplicht in Israël • Voorlichting jongeren voor 'summer of love'

In de Tweede Kamer zijn de komende weken weer meer bezoekers welkom. Morgen gaan er nieuwe coronaversoepelingen in en in de laatste twee weken tot het reces mogen op alle plenaire vergaderdagen bezoekers op de tribune zitten. Tot nu toe was dat maar op één dag in de week mogelijk.

Per 'tijdsblok' is op de publieke tribune plaats voor maximaal dertig mensen. Die moeten vooraf reserveren via de website van de Kamer. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof vergadert de Kamer na de zomer in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. In het licht van de verhuizing wil Kamervoorzitter Bergkamp zoveel mogelijk mensen de kans geven een laatste bezoek aan het Binnenhof te brengen.

Commissievergaderingen zijn nog niet toegankelijk voor publiek. Dat heeft te maken met de beperkte capaciteit vanwege de anderhalvemeterregel. In de Kamer wordt de mondkapjesplicht afgeschaft. Wel blijft het dringende advies om een mondkapje te dragen als geen anderhalve meter afstand mogelijk is.