Klachten CoronaCheck-app om foutmelding • Opnieuw mondkapjesplicht in Israël

De Verenigde Staten denken erover de reisbeperkingen voor burgers uit de EU op te heffen. Maar het is nog te vroeg om te zeggen per wanneer dat zou kunnen, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken op een persconferentie in Parijs. "We staan te popelen om reizen zo volledig mogelijk en zo snel mogelijk te herstellen", zei hij.

Luchtvaartmaatschappijen dringen er bij de regering van de VS al langer op aan het land weer open te doen voor mensen van buiten de VS. Vanwege de coronacrisis werden buitenlanders tot nog toe geweigerd. Twee weken geleden ging de Amerikaanse president Biden in gesprek met zijn Britse ambtgenoot Johnson over het hervatten van reizen naar elkaars land.