Delen van Sydney in lockdown na uitbraak • 'Levensverwachting Amerikanen gedaald'

Een deel van de Australische stad Sydney gaat vanaf morgennacht een week in lockdown vanwege een uitbraak met de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Het gaat onder meer om het centrum en Bondi Beach.

Inwoners van vier delen van de stad hebben opdracht gekregen alleen in dringende gevallen hun huizen te verlaten. Een uitzondering geldt alleen voor reizen naar het werk of school, om een hulpbehoevende te ondersteunen, om te sporten of om essentiële goederen te kopen.

Vrijdag werden in Sydney 22 lokale besmettingen gemeld. Het totale aantal infecties in Sydney staat nu op zestig. De verwachting is dat het virus zich verder verspreidt over de miljoenenstad.