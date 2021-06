Nederland van rood naar oranje/groen op Europese kaart, wat levert dat op?

"Het is hartstikke goed nieuws, maar het is zeker niet zo dat er helemaal geen verplichtingen meer zijn", benadrukt voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR. Goed oriënteren voor en ook tijdens de reis blijft daarom belangrijk. "We maken nog vaak mee dat consumenten die een vliegvakantie hadden geboekt al op Schiphol stranden omdat ze niet alles op orde hadden. Dat is heel erg sneu."

In sommige landen, zoals Duitsland, kunnen de regels zelfs verschillen per regio. Een inwoner van Groningen kan straks in Duitsland dus met minder beperkingen te maken krijgen dan iemand uit Utrecht.

Nederland is sinds vandaag niet langer meer een van de weinige donkerrode plekken op de coronalandkaart van het ECDC , het Europese RIVM. De epidemiologische situatie is dusdanig verbeterd dat hier nu 'code geel' geldt, in Friesland en Groningen zelfs groen. En dat betekent zeer waarschijnlijk straks minder reisbeperkingen.

De kaart van het ECDC, het Europese Centrum voor ziektepreventie en-bestrijding, is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests van het totaal aantal uitgevoerde tests.

Ook epidemiologen waarschuwen dat vakantiegangers een slag om de arm moeten houden. De situatie kan plaatselijk snel veranderen als er bijvoorbeeld een uitbraak is van de deltavariant van het virus. Of van een van de andere mutaties die Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft aangemerkt als zorgwekkend. Sowieso leidt reizen tot een groter risico om besmet te raken met zulke varianten en ze te verspreiden.

Oranje betekent dat er in de afgelopen veertien dagen tussen de 50 en 75 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld en dat 4 procent of meer van de tests positief was. Maar dezelfde kleur is ook mogelijk bij 75 tot 200 vastgestelde besmettingen op 100.000 als minder dan 1 procent van de testen positief was.

Om naar groen te gaan, moeten er minder dan 50 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners zijn en minder dan 4 procent van de tests moet positief zijn. Of tussen de 50 en 75 vastgestelde besmettingen op 100.000 bewoners en als minder dan 1 procent van de tests positief is.

De Nederlandse kleurcodes

Vanuit Nederland gezien betekent een geel reisadvies voor een Europees land dat er wel risico's zijn, maar dat reizen mogelijk is. In dit geval hoeft een reiziger bij terugkomst in Nederland geen negatieve testuitslag te laten zien en niet in quarantaine te gaan. Bij oranje is dat bijvoorbeeld wel het geval.

Groen betekent dat er helemaal geen risico's zijn. Op de wereldkaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt dat slechts voor drie landen: Polen, IJsland en Roemenië. Maar ook daar kunnen bij aankomst inreisbeperkingen gelden. Zo moeten niet-ingeënte reizigers in Polen alsnog getest worden en tien dagen in quarantaine.

Buitenlandse Zaken raadt dan ook altijd aan om het reisadvies voor bestemmingen nauwlettend te volgen. Zelfs als je uit een gebied komt wat de ECDC als groen heeft bestempeld.