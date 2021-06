De Jonge wil coronaprik 12-17-jarigen 'gewoon doen', maar wacht nog even af

Minister De Jonge denkt dat het verstandig is als jongeren tussen de 12 en 17 jaar ook een coronaprik kunnen krijgen. Deze groep kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van een vierde coronagolf in de herfst, zei de demissionair minister in een debat. "Dan heb je een kleine opleving en geen ziekenhuisopnames."

Het vaccineren van minderjarigen is een gevoelig onderwerp, ook in de Tweede Kamer. De PVV, Denk en de Groep-Van Haga zijn bijvoorbeeld pertinent tegen het vaccineren van deze jongeren. Ze worden zelf nauwelijks ziek en zouden dan zichzelf laten vaccineren om het risico bij anderen te verkleinen. PVV-leider Wilders sprak van koehandel met kinderen. "Doe het niet, kinderen willen hun vrijheid", zei hij.

Na de zomer

De Jonge heeft onder meer vanwege de medisch-ethische dilemma's advies gevraagd van de Gezondheidsraad. Mogelijk komt dat advies op korte termijn.

De minister benadrukte in het debat het belang van de tienervaccinaties. Volgens hem scheelt het 15 procent op de R-waarde, die niet boven de 1 mag komen. "Dat is van zo'n wezenlijke betekenis. Daar kun je niet aan voorbij wandelen." Ook wees de minister erop dat hiermee schooluitval voorkomen kan worden. "Want als een iemand in de klas is besmet, moet iedereen naar huis."

Het standpunt van de minister nu is dan ook duidelijk. "Als je het me nu vraagt; zeg ik: gewoon doen." Hij voegde er wel aan toe dat hij het advies van de Gezondheidsraad moet afwachten. "We weten dat er veel gevoeligheden zijn." Met huiverige ouders moeten ook intensieve gesprekken worden gevoerd.