Joustra terug in waterpoloselectie Oranje, na dertien jaar terug op de Spelen

Kitty-Lynn Joustra - ProShots

Kitty-Lynn Joustra maakt deel uit van de dertienkoppige selectie van de Oranje-waterpolovrouwen voor de Olympische Spelen. De midvoor is volledig hersteld van een gebroken pink, waardoor Bente Rogge haar plek weer heeft moeten afstaan. "Ik ben blij voor degenen die meegaan maar ook de dames die uiteindelijk niet participeren in Tokio zijn in het gehele proces hiernaar toe even waardevol", zegt bondscoach Arno Havenga. "Ik heb gemerkt dat dit ook zo wordt ervaren in ons team: de saamhorigheid is groot." Verder werden overigens weinig verrassende keuzes gemaakt door Havenga, de coach die Nederland voor het eerst sinds 2008 naar de Spelen loodste. Toen werd overigens wel goud gewonnen door Oranje.

De volledige selectie Brigitte Sleeking, Nomi Stomphorst, Debby Willemsz (keeper), Sabrina van der Sloot, Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Iris Wolves, Dagmar Genee, Maud Megens, Maartje Keuning, Ilse Koolhaas, Joanne Koenders (keeper) en Kitty-Lynn Joustra.

Nederland behoort niet tot de topfavorieten in Tokio, waar het Australië, Zuid-Afrika, Spanje en Canada in de groepsfase treft. Op 13 juli reist de ploeg naar Japan voor een trainingskamp, op 26 juli is de eerste groepswedstrijd tegen Australië. Havenga mag in Tokio per wedstrijd twaalf speelsters op het formulier zetten.

Bondscoach Arno Havenga geeft zijn team aanwijzingen - ProShots