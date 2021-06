Wielrenner De Kort verliest drie vingers bij ongeval

Wielrenner Koen de Kort is bij een ongeval in Andorra ernstig gewond geraakt aan zijn rechterhand. Bij een operatie zijn drie vingers geamputeerd, zo meldt zijn ploeg Trek-Segafredo.

De 38-jarige Nederlander was met een voertuig onderweg tijdens een off-roadtrip toen het misging, aldus zijn ploeg. Hij werd per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in het Spaanse Sabadell. Bij een spoedoperatie bleek het onvermijdelijk drie vingers van De Korts rechterhand te amputeren.

Volgens de chirurg die de ingreep heeft uitgevoerd, behoudt de renner de primaire functie van zijn hand, omdat zijn duim en wijsvinger konden worden behouden.

De Kort moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven. Hij verkeert mentaal in goede conditie, meldt zijn ploeg.