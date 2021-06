Noodverordening voor begraafplaats Bodegraven verlengd

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een noodverordening om complotdenkers te weren van de begraafplaats in Bodegraven met een maand verlengd. Met de maatregel wil het college voorkomen dat de grafrust wordt geschonden.

De noodverordening werd in maart ingesteld nadat aanhangers van de complotdenkers tientallen boeketten en briefjes hadden neergelegd bij kindergraven op de gemeentelijke begraafplaats. Complotdenkers geloven dat de kinderen in de jaren 80 op satanische wijze zijn vermoord.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk dat de noodverordening effectief is gebleken. Een verlenging is volgens hem nodig om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen.

Centrale plek

"Door de noodverordening konden aanhangers van complottheorieën geweerd worden en hebben op de begraafplaats geen nieuwe ongeregeldheden plaatsgevonden", schrijft de burgemeester. "Wel zijn er op andere locaties binnen de gemeente bloemen, kaarten en folders neergelegd en is er graffiti gespoten. Ook de aantijgingen, verwensingen en oproepen op sociale media gaan nog steeds door."

Volgens de burgemeester is het waarschijnlijk dat de begraafplaats weer een centrale plek wordt van acties als de noodverordening afloopt. "Hierdoor ontstaat de vrees dat dit opnieuw zal leiden tot ongeregeldheden op of rond de begraafplaats."

De gemeenteraad heeft ingestemd met het verlengen van de noodverordening tot 30 juli. In de noodverordening staat dat de begraafplaats alleen bezocht mag worden door eerste-, tweede- en derdegraads familieleden van een overleden persoon, meldt Omroep West. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden en er geldt een legitimatieplicht. Alleen voor het bijwonen van een begrafenis wordt een uitzondering gemaakt.

Opruiing en bedreiging

De gemeente voert een rechtszaak tegen drie complotdenkers die beweren dat er in de gemeente 'satanisch-rituele kindermoorden' zijn gepleegd in de jaren 80.

Een van deze drie, Wouter R., werd door de politierechter deze week veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor het maken van opruiende en bedreigende filmpjes gericht tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel en de advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tegen R. was negen maanden onvoorwaardelijk geëist.