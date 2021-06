New York schorst Trumps voormalige advocaat Rudy Giuliani

Rudy Giuliani, de voormalige advocaat van oud-president Trump, mag in de staat New York niet meer opereren als advocaat. De maatregel is opgelegd omdat hij volgens een rechtbank valse verklaringen heeft afgelegd bij zijn pogingen om Trumps nederlaag bij de presidentsverkiezingen ongedaan te maken.

Volgens de rechtbank wordt het land nog altijd verscheurd door de valse claim dat er op grote schaal is gefraudeerd bij de verkiezingen van november 2020. Door continu twijfel te zaaien met leugens wordt het vertrouwen in de regering en de samenleving geschaad, luidt het oordeel.

Giuliani's advocaat noemt het ongehoord dat de maatregel is opgelegd zonder weerwoord van zijn cliënt, die tevens voormalig burgemeester van New York is. Giuliani had het onderzoek eerder een aanval op de vrijheid van meningsuiting genoemd; hij zou in elk geval niet doelbewust valse claims hebben gedaan.

'Geen snipper bewijs'

De rechtbank was niet onder de indruk en wees erop dat Giuliani in Pennsylvania bijvoorbeeld beweerde dat overleden mensen hun stem hadden uitgebracht, zonder daarvoor "een snipper bewijs" te leveren.

Er loopt ook nog een onderzoek naar de contacten van Giuliani met Oekraïners, waarmee hij onder meer belastende informatie over de zoon van president Biden zou hebben willen verzamelen. Daarvoor werd in april een inval gedaan in het appartement en het kantoor van Giuliani.