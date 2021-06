Wiebes neemt na de tweede etappe de leiding in de Ronde van België

Lorena Wiebes is de nieuwe leidster in de Ronde van België. In de heuvels en op de kasseien rond Galmaarden werd ze in de tweede etappe tweede achter de ontsnapte Alena Amialioesik uit Wit-Rusland.

De Belgische Jolien D'hoore was toen in haar leiderstrui al weggezakt uit de achtervolgende groep.

Wiebes schreef de eerste etappe op haar naam en ging wederom voor dagsucces. Ze sprong in de laatste van de vijf rondes weg uit het uitgedunde peloton, maar werd weer ingerekend. Daarop koos Amialioesik in de laatste kilometer wel het juiste moment om weg te springen.

Proloog-winnares Ellen van Dijk kwam als vierde over de meet, D'hoore moest het uiteindelijk doen met de zesde plek. De Ronde van België eindigt vrijdag, met een rit over 101 kilometer met start en finish in Geraardsbergen.