EU legt zwaardere sancties op aan Wit-Rusland

De Europese Unie heeft een nieuwe reeks sancties ingesteld tegen Wit-Rusland en indirect tegen president Loekasjenko. Ze raken onder meer de tabaks- en petroleumindustrie en de omvangrijke Wit-Russische export van potas, een grondstof voor kunstmest. De sancties volgen op een "escalatie van ernstige mensenrechtenschendingen".

Ook mogen er geen apparatuur en software meer aan het land worden verkocht die gebruikt kunnen worden om het internet- en telefoonverkeer te monitoren. Verder wordt de toegang van Wit-Rusland tot Europese financiële markten aan banden gelegd en hoeven Wit-Russische staatsbedrijven voorlopig niet te rekenen op leningen van de Europese Investeringsbank.

In een verklaring van de Europese Raad wordt gerefereerd aan de repressie van de burgerbevolking, de oppositie en de media. Ook wordt gewezen op het incident met een Ryanair-vlucht op 23 mei. Het vliegtuig, op weg van Griekenland naar Litouwen, werd door de Wit-Russische autoriteiten onder dubieuze voorwendselen gedwongen om in Minsk te landen. Aan boord was de activist en dissident Roman Protasevitsj. Hij werd van boord gehaald en zit sindsdien vast, net als zijn Russische vriendin Sofia Sapega.

De Europese Unie voerde de eerste sancties in na de frauduleus verlopen presidentsverkiezingen van augustus vorig jaar. Het gaat onder meer om het bevriezen van tegoeden en reisverboden. Op de sanctielijst staan 166 Wit-Russen, onder wie politici, leden uit de rechterlijke macht en mensen uit het bedrijfsleven.