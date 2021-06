Griekspoor nadert tophonderd met Wimbledon-debuut, ook Pattinama-Kerkhove plaatst zich

Tallon Griekspoor debuteert volgende week op Wimbledon. De 25-jarige tennisser bereikte het hoofdtoernooi in Londen door drie rondes in het kwalificatietoernooi te overleven.

Griekspoor is de enige deelnemer bij de mannen, want Botic van de Zandschulp moest het in de laatste kwalificatieronde afleggen tegen de Argentijn Marco Trungelliti. Robin Haase sneuvelde in een eerder stadium al.

Drie vrouwen in hoofdtoernooi

Bij de vrouwen drong Lesley Pattinama-Kerkhove door tot het hoofdtoernooi. In een bloedstollende partij rekende ze af met de Duitse Jule Niemeier: 6-4, 2-6, 9-7. Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn op basis van hun ranking al geplaatst voor het hoofdschema.

Het oudste tennistoernooi ter wereld begint maandag 28 juni, de finale is op zondag 11 juli. Vorig jaar werd er vanwege de coronapandemie niet gespeeld op Wimbledon. Het toernooi bleek zelfs verzekerd tegen het virus.