Nieuwsuur wint Zilveren Nipkowschijf voor beste tv-programma

Ook wordt de serie vraaggesprekken met lijsttrekkers in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geroemd. De interviewtechnieken van presentatoren Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars waren "vasthoudend op een wijze die op televisie helaas zeldzaam begint te worden". Politici hadden het vaak zichtbaar lastig in de studio, memoreert de jury. Denk-leider Azarkan en PVV-voorman Wilders zegden de interviewafspraak zelfs af .

Nieuwsuur is sinds 2010 op de buis, als opvolger van actualiteitenrubriek NOVA. Het NOS-NTR-programma is dagelijks om 21.30 uur op NPO2 te zien.

Presentatrice Mariëlle Tweebeeke is blij dat het programma wordt gewaardeerd als ankerpunt in een "krankzinnig jaar". "Dat bevestigt waar wij voor willen staan. Het is fantastisch dat voor het eerst een actualiteitenprogramma wint."

Hoofdredacteur Joost Oranje: "Het is een prijs voor de hele redactie waar we ontzettend trots op zijn. Vooral het feit dat we geprezen worden op de punten waar we sterk op willen zijn, zoals de scherpe interviews, de onderzoeksjournalistiek en onze continue duiding van de actualiteit. Het is een enorme eer voor de redactie, voor iedereen die Nieuwsuur iedere dag mogelijk maakt."

Even tot Hier en Srebrenica

De Zilveren Nipkowschijf wordt jaarlijks uitgereikt door een jury bestaande uit televisierecensenten en journalisten. De andere genomineerden waren het satirische programma Even tot Hier (BNNVARA) en de documentaireserie Srebrenica: de machteloze missie van Dutchbat (BNNVARA).

De docuserie De Wasstraat van omroep Human krijgt een speciale vermelding. In deze "verborgen parel op NPO2" worden werknemers van een autowasstraat gevolgd.

Vorig jaar ging de Nipkowschijf naar de docuserie Brieven aan Andalusië, over de migratie van programmamaker Stef Biemans van Nicaragua naar Spanje. Eerder wonnen onder meer De Luizenmoeder, Zondag met Lubach en Onze man in Teheran.

Oeuvreprijs voor Sinterklaasjournaal

Eerder werd al bekend dat Het Sinterklaasjournaal dit jaar de Ere Zilveren Nipkowschijf krijgt. Het kinderprogramma verdient deze oeuvreprijs vanwege de "vaste waarde in de viering van het kinderfeest", waarbij op een creatieve manier televisie wordt geproduceerd "in het schemergebied tussen feit en fictie".

Ook wordt de rol in de Zwarte Pieten-discussie benoemd; omroep NTR introduceerde in 2014 de Roetveegpiet, in 2019 verdwenen alle Zwarte Pieten.

Radioprijs

Tot vorig jaar werd de Zilveren Reissmicrofoon voor beste audio gelijktijdig met de Nipkowschijf uitgereikt, maar dat is dit jaar op 10 september. Voor de prijs zijn de alternatieve radiozender Kink, de podcastafdeling van NRC en NPO Radio 4-programma Opium (AVROTROS) genomineerd. De 3FM-podcast Sorry voor mijn broertje krijgt een speciale vermelding.

De Nederlandse Top 40 krijgt de Ere Reissmicrofoon, de oeuvreprijs. De hitlijst heeft een "enorme verandering gebracht" in de radiowereld, zegt de jury. "Je spreekt tegenwoordig over 'Top 40-stations' en 'Top 40-hits'." De lijst wordt sinds 1965 samengesteld en is meermaals van radiozender verhuisd. Tegenwoordig zendt Q-Music de Top 40 uit.