Amber Alert wordt niet volgende maand afgeschaft

De politie stopt niet volgende maand al met Amber Alert. De Tweede Kamer heeft daar een stokje voor gestoken en demissionair minister Grapperhaus kan leven met een overgangstermijn.

Het was de bedoeling dat de politie binnenkort geen Amber Alerts meer zou sturen. Via dat systeem wordt via onder meer sociale media en sms'jes melding gemaakt van vermiste kinderen die mogelijk in levensgevaar zijn. Volgens de politie is het duidelijker, efficiënter en goedkoper om alle waarschuwingen en oproepen onder één noemer aan te bieden in Burgernet, een systeem waarin gemeenten, politie en burgers samenwerken.

Grote naamsbekendheid

Een Kamermeerderheid van in elk geval JA21, VVD, D66, PVV, PvdA, SP, Denk en BBB benadrukt dat Amber Alerts een grote naamsbekendheid hebben, dat ze ook internationaal werken en dat het overgrote deel van de vermiste kinderen erdoor wordt opgespoord.

Veel Kamerleden zijn bang dat het verdwijnen van de naam nadelig uitpakt voor het aantal opsporingen. Onder leiding van JA21-leider Eerdmans vraagt de Kamer nu de overeenkomst met het bedrijf achter de Amber Alerts voorlopig te verlengen. Voor 1 oktober moet de politie met het bedrijf overleggen over een constructie waarbij de voordelen van Amber Alert zo veel mogelijk blijven bestaan.

Geen prestigestrijd

In een kort debat werd gesproken over een "warme overdracht". Volgens SP-Kamerlid Van Nispen moet het geen prestigestrijd worden tussen de politie en Amber Alert. Van Nispen benadrukte ook dat opsporing van vermiste kinderen een publieke taak is.

Grapperhaus zei dat ook hij hecht aan een zorgvuldige opzet van het alerteringssysteem. Hij erkende dat Amber Alert goed werkt. Overleg tussen de politie en het bedrijf moet volgens hem "een win-winsituatie" opleveren.