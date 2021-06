Uitdoelpuntenregel verdwijnt na 56 jaar in Europees clubvoetbal

De UEFA schrapt de regel uit 1965, omdat het thuisvoordeel in de loop der jaren minder is geworden. Het zou onjuist zijn om aan een uitdoelpunt meer gewicht toe te kennen dan aan een thuisdoelpunt.

De Europese voetbalbond UEFA heeft de regel dat uitdoelpunten dubbel tellen bij een gelijke stand, geschrapt. Vanaf komend seizoen zal er bij een gelijke eindstand in Europese clubcompetities een verlenging komen en als dat nodig is strafschoppen.

"De uitdoelpuntenregel is een wezenlijk onderdeel van de UEFA-competities geweest sinds de introductie in 1965", aldus voorzitter Aleksander Ceferin. "Het opheffen ervan is de laatste jaren echter punt van discussie geweest tijdens diverse UEFA-meetings. Veel coaches, fans en andere belanghebbenden vroegen zich af of de regel wel eerlijk was en spraken hun voorkeur uit voor het afschaffen ervan."

Een voorbeeld uit de afgelopen jaren waarbij de uitdoelpuntenregel de doorslag gaf is Ajax tegen Tottenham Hotspur. De halve finale van de Champions League in 2019 werd door de Londenaren gewonnen, omdat de late 3-2 zege in Amsterdam de 1-0 nederlaag in de Engelse hoofdstad overtrof.