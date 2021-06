'Nalatenschap antivirus-pionier McAfee ondergesneeuwd door excentriek gedrag'

Het was de man die de basis legde voor de antivirusindustrie en ook de man die beloofde zijn penis op televisie op te eten als de bitcoin niet voor het eind van 2020 een miljoen dollar waard zou zijn. John McAfee wordt in de techwereld geprezen om wat hij in de jaren 80 en 90 bereikte, maar wordt tegelijkertijd ook verguisd om dingen die hij in zijn latere leven deed.

De excentrieke softwareontwikkelaar overleed gisteren in een Spaanse cel op 75-jarige leeftijd.

Revolutionair antivirusproduct

Het zakelijk succes begon voor McAfee in 1986 met de opkomst van het eerste computervirus voor IBM-computers: Brain. McAfee, toen nog werkzaam bij vliegtuigbouwer Lockheed, werd door zijn zwager op het bestaan van het virus gewezen. Samen met een bevriende programmeur ontwikkelde McAfee software die het virus kon opsporen en opruimen. Hij plaatste de software op een BBS-server, een online prikbord, en binnen korte tijd was het een half miljoen keer gedownload.

"Een antivirusproduct was destijds revolutionair", zegt Dave Maasland van beveiligingsbedrijf ESET Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Je zou kunnen zeggen dat hij de grondlegger is van de moderne antivirussystemen die we nu nog gebruiken."

De-installeren

De software was voor consumenten in eerste instantie gratis, bedrijven moesten betalen. Dat was voor die tijd een compleet nieuw verdienmodel. "Het was het begin van het bedrijf McAfee, dat samen met bedrijven als Netscape in het begin van het internet heel groot waren", zegt Steve Morgan van Cybercrime Magazine op de Amerikaanse nieuwszender Fox. "Dertig jaar later is zijn naam nog altijd bekend in de internetwereld."

In 1994 vertrok McAfee bij het bedrijf met zijn naam. Hij stapte vervolgens in verschillende andere bedrijven, zoals een online berichtendienst. Hij sprak zich steeds vaker uit tegen zijn oude bedrijf, zei zelf geen antivirussoftware te gebruiken en plaatste een persiflagevideo online waarin hij het heeft over de frustratie van gebruikers van McAfee-software en waarin wordt uitgelegd hoe de software te verwijderen.

Zoals in deze video: