Geen reclame voor junkfood meer op Britse tv voor 21.00 uur

In de strijd tegen overgewicht onder kinderen gaat Groot-Brittannië tv-reclames voor ongezond voedsel voor 21.00 uur verbieden. Ook komen er voor eind volgend jaar beperkingen voor online advertenties voor producten waar te veel suiker, vet of zout in zit.

Uit onderzoek van de overheid blijkt dat het om ongeveer de helft van alle reclames voor voedsel gaat. De BBC heeft een lange lijst met producten die onder de nieuwe wetgeving vallen, zoals chocolade, hamburgers, frisdrank, taart, snoep, ijs, koekjes, chips, patat, pizza, cornflakes, magnetronmaaltijden, kipnuggets en vissticks.

De maatregel geldt niet voor gezonde producten die toch te zoet, vet of zout zijn, zoals honing, avocado of het typisch Britse broodbeleg marmite.

Slechte gewoontes

"De reclames die kinderen zien, zijn van invloed op de keuzes die ze maken en de gewoontes die ze aanleren", zegt minister van Volksgezondheid Jo Churchill. "Nu kinderen meer tijd online doorbrengen, is het belangrijk hen te beschermen tegen ongezonde reclames."

Premier Johnson was aanvankelijk tegen dergelijke betutteling van ouders, maar veranderde van gedachten na zijn eigen coronabesmetting. Dat zijn overgewicht de ziekte verergerde gaf de doorslag: eenmaal uit het ziekenhuis ijverde hij voor een gezondere levensstijl.

In eerste instantie werd gesproken over een totaalverbod op dit soort reclames, maar daar is de regering-Johnson na overleg van teruggekomen. Ook zijn er uitzonderingen in de wet voor bedrijven met minder dan 250 werknemers, om online reclames voor kleine ondernemers mogelijk te houden. Bovendien mag reclame voor junkfood op bedrijfswebsites en sociale media blijven bestaan.

Symboolpolitiek

Ongeveer twee derde van de Britse bevolking heeft last van overgewicht, een aandeel dat de afgelopen jaren flink is toegenomen. Ongeveer een op de drie kinderen die naar de middelbare school gaan is te zwaar. Groot-Brittannië voerde in 2018 al een suikertaks in op frisdrank.

Reclamemakers zeggen dat de Britse overheid aan symboolpolitiek doet. "Dit is een misplaatste actie die onze branche veel schade berokkent en niks doet voor de gezondheid van kinderen", zegt een woordvoerder van het Institute of Practitioners in Advertising.

De News and Media Association noemt het een draconische maatregel die media zal schaden doordat inkomsten wegvallen.

Uit peilingen blijkt dat de maatregelen bijval krijgen onder driekwart van het publiek. De Britse Hartstichting spreekt van een dapper besluit dat kinderen behoedt voor junkfoodreclames.