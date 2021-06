Omstreden Braziliaanse minister van Milieu dient ontslag in

De Braziliaanse minister van Milieu, Ricardo Salles, heeft zijn ontslag ingediend. De federale politie onderzoekt in hoeverre hij betrokken is bij grootschalige illegale houthandel in het Amazonegebied.

Deze maand gaf een rechter van het Hooggerechtshof de opdracht om onderzoek te doen naar het toestaan van illegale houttransporten. Een week geleden deed de politie daarvoor huiszoeking in de woning van de minister en werd zijn bankgeheim opgeheven. Ook werden negen hoge ambtenaren van zijn ministerie geschorst.

Eind vorig jaar vond de Braziliaanse politie 200.000 kubieke meter hout, bedoeld voor illegale transport naar Europa en de Verenigde Staten. Het was de grootste vangst uit de geschiedenis.

Ontbossing Amazonegebied

In april raakte de minister ook in opspraak toen het Hooggerechtshof een opname van een vergadering naar buiten bracht. Daarin zegt Salles dat de vele media-aandacht voor de coronapandemie de mogelijkheid biedt om veranderingen door te voeren en milieuregels te veranderen. Dat wilde hij doen buiten het Congres om.

Salles is een van de meest omstreden ministers in de regering van president Bolsonaro, die flink bezuinigde op milieubescherming. Salles en Bolsonaro zijn voorstanders van economische ontwikkelingen in het grootste regenwoud op aarde. Onder verantwoordelijkheid van Salles nam de ontbossing in de Amazone flink toe.